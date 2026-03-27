Connectez-vous S'inscrire

Montville : une voiture percute la vitrine d’une boucherie, quatre personnes transportées au CHU de Rouen

SEINE-MARITIME



Vendredi 27 Mars 2026 - 13:24



Une voiture a percuté la vitrine d’une boucherie ce vendredi matin à Montville. Quatre personnes ont été transportées au CHU de Rouen et quatre salariés pourraient se retrouver en chômage technique.



Les quatre persponnes impliquées dans l'accident ont été transportées au CHU de Rouen - Illiustration Adobe Stock
Les quatre persponnes impliquées dans l'accident ont été transportées au CHU de Rouen - Illiustration Adobe Stock
Une voiture a terminé sa course dans la vitrine d’une boucherie, vendredi en fin de matinée, à Montville, en Seine-Maritime. Quatre personnes ont été prises en charge par les secours, sans qu’aucun désordre structurel ne soit constaté sur l’immeuble.

L’accident s’est produit ce vendredi matin peu avant 11 heures, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’un étage, mitoyen des deux côtés. Selon les secours, le véhicule de tourisme a percuté la devanture d'une boucherie située place de l’Abbé-Kerebel.. À l’issue de l’intervention, un homme de 81 ans a été classé parmi les impliqués, tandis que trois autres victimes, deux femmes de 77 ans et un homme de 76 ans, ont été prises en charge en urgence relative. Tous ont été transportés vers le CHU de Rouen.

Quatre employés au chômage

Aucune atteinte structurelle n’a été relevée par les secours malgré le choc contre la façade commerciale. L’intervention a pris fin après la sécurisation des lieux.

L’accident devrait toutefois avoir des conséquences immédiates pour l’activité de la boucherie, avec un chômage technique annoncé pour quatre employés, pour une durée à ce stade indéterminée.
 




FIL INFO

Montville : une voiture percute la vitrine d’une boucherie, quatre personnes transportées au CHU de Rouen

27/03/2026

Un conducteur mis en examen pour homicide routier après le décès d’un enfant de 4 ans sur l’A131

26/03/2026

A28 : un poids lourd chargé d’œufs percute le terre-plein central, la circulation coupée

26/03/2026

​RN27 : un conducteur perd le contrôle de sa voiture sur la chaussée glissante près de Dieppe

26/03/2026

Accident à Picauville (Manche) : le conducteur recherché pour délit de fuite s’est présenté à la gendarmerie

26/03/2026

Accident sur l’A13 : deux blessés légers et des perturbations de circulation

26/03/2026
Articles audio
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
   
 