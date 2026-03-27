Montville : une voiture percute la vitrine d’une boucherie, quatre personnes transportées au CHU de Rouen

Une voiture a terminé sa course dans la vitrine d’une boucherie, vendredi en fin de matinée, à Montville, en Seine-Maritime. Quatre personnes ont été prises en charge par les secours, sans qu’aucun désordre structurel ne soit constaté sur l’immeuble.



L’accident s’est produit ce vendredi matin peu avant 11 heures, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’un étage, mitoyen des deux côtés. Selon les secours, le véhicule de tourisme a percuté la devanture d'une boucherie située place de l’Abbé-Kerebel.. À l’issue de l’intervention, un homme de 81 ans a été classé parmi les impliqués, tandis que trois autres victimes, deux femmes de 77 ans et un homme de 76 ans, ont été prises en charge en urgence relative. Tous ont été transportés vers le CHU de Rouen.