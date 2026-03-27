Montville : une voiture percute la vitrine d’une boucherie, quatre personnes transportées au CHU de Rouen

Les quatre persponnes impliquées dans l'accident ont été transportées au CHU de Rouen - Illiustration Adobe Stock
Une voiture a terminé sa course dans la vitrine d’une boucherie, vendredi en fin de matinée, à Montville, en Seine-Maritime. Quatre personnes ont été prises en charge par les secours, sans qu’aucun désordre structurel ne soit constaté sur l’immeuble.
L’accident s’est produit ce vendredi matin peu avant 11 heures, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’un étage, mitoyen des deux côtés. Selon les secours, le véhicule de tourisme a percuté la devanture d'une boucherie située place de l’Abbé-Kerebel.. À l’issue de l’intervention, un homme de 81 ans a été classé parmi les impliqués, tandis que trois autres victimes, deux femmes de 77 ans et un homme de 76 ans, ont été prises en charge en urgence relative. Tous ont été transportés vers le CHU de Rouen.
L’accident s’est produit ce vendredi matin peu avant 11 heures, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’un étage, mitoyen des deux côtés. Selon les secours, le véhicule de tourisme a percuté la devanture d'une boucherie située place de l’Abbé-Kerebel.. À l’issue de l’intervention, un homme de 81 ans a été classé parmi les impliqués, tandis que trois autres victimes, deux femmes de 77 ans et un homme de 76 ans, ont été prises en charge en urgence relative. Tous ont été transportés vers le CHU de Rouen.
Quatre employés au chômage
Aucune atteinte structurelle n’a été relevée par les secours malgré le choc contre la façade commerciale. L’intervention a pris fin après la sécurisation des lieux.
L’accident devrait toutefois avoir des conséquences immédiates pour l’activité de la boucherie, avec un chômage technique annoncé pour quatre employés, pour une durée à ce stade indéterminée.
L’accident devrait toutefois avoir des conséquences immédiates pour l’activité de la boucherie, avec un chômage technique annoncé pour quatre employés, pour une durée à ce stade indéterminée.