Mont-Saint-Aignan : en détresse respiratoire, un sexagénaire succombe malgré l'intervention des secours

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le groupe d'appui judiciaire de Rouen (Seine-Maritime). Ce mercredi 9 octobre, aux environs de 10 heures, un homme de 62 ans est décédé, victime d'un arrêt cardio-respiratoire.



C'est une joggeuse qui a découvert le sexagénaire en détresse respiratoire derrière une haie au niveau de la rue du Pays de Caux, à Mont-Saint-Aignan. La femme a immédiatement alerté les sapeurs-pompiers et le SAMU. Malgré tous les efforts prodigués, les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime qui a été déclarée décédée sur place par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation.



L’homme, originaire de Mont-Saint-Aignan, semble être décédé de causes naturelles, une hypothèse privilégiée par les services de police.