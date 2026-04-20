Le Havre : important incendie rue Stendhal, un bâtiment désaffecté et une habitation touchés

Des moyens de secours importants ont été mobilisés ce lundi après-midi rue Stendhal, au Havre, où un incendie s’est déclaré dans un bâtiment désaffecté. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 16h15 pour un feu concernant des locaux administratifs, artisanaux ou techniques.



À leur arrivée, les secours ont été confronté à un feu touchant un bâtiment annoncé initialement à près de 4.000 m², contenant divers matériels, détritus ainsi que des bouteilles de gaz. Le risque de propagation vers les habitations voisines a immédiatement conduit à la mise en place d'un dispositif adapté.