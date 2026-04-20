Le Havre : important incendie rue Stendhal, un bâtiment désaffecté et une habitation touchés

Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances à incendie, dont une en protection d'une habitation voisine - Illustration © Adobe Stock
Des moyens de secours importants ont été mobilisés ce lundi après-midi rue Stendhal, au Havre, où un incendie s’est déclaré dans un bâtiment désaffecté. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 16h15 pour un feu concernant des locaux administratifs, artisanaux ou techniques.
À leur arrivée, les secours ont été confronté à un feu touchant un bâtiment annoncé initialement à près de 4.000 m², contenant divers matériels, détritus ainsi que des bouteilles de gaz. Le risque de propagation vers les habitations voisines a immédiatement conduit à la mise en place d'un dispositif adapté.
À leur arrivée, les secours ont été confronté à un feu touchant un bâtiment annoncé initialement à près de 4.000 m², contenant divers matériels, détritus ainsi que des bouteilles de gaz. Le risque de propagation vers les habitations voisines a immédiatement conduit à la mise en place d'un dispositif adapté.
Une habitation voisine atteinte
À 18h15, les sapeurs-pompiers faisaient état d’un feu concernant finalement un bâtiment désaffecté d’environ 275 m², avec propagation à une habitation voisine ainsi qu’à un abri de jardin. Aucun blessé ni aucune victime n’est à déplorer à ce stade.
L’accès au site reste complexe. Trois secteurs opérationnels ont été mis en place : attaque du sinistre, protection des biens exposés et soutien logistique.
L’accès au site reste complexe. Trois secteurs opérationnels ont été mis en place : attaque du sinistre, protection des biens exposés et soutien logistique.
Trois lances déployées
Au total, 32 sapeurs-pompiers et 14 engins sont mobilisés. Plusieurs services appuient également l’intervention : GRDF, Enedis, police, mairie, drone, capitainerie, aéroport ainsi que le groupe de commandement de colonne.
Les opérations d’extinction se poursuivent à l’aide de trois lances à incendie, dont une dédiée à la protection d’une habitation située à proximité.
Les opérations d’extinction se poursuivent à l’aide de trois lances à incendie, dont une dédiée à la protection d’une habitation située à proximité.