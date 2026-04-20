Ils s'introduisent dans la chambre d’un couple en pleine nuit à Eslettes : deux cambrioleurs jugés en juin

Deux hommes seront jugés le 5 juin prochain devant le tribunal judiciaire de Rouen après une intrusion particulièrement marquante survenue à Eslettes, au nord de Rouen. Ils sont soupçonnés de s’être introduits de nuit au domicile d’un couple, jusqu’à pénétrer dans la chambre des occupants.
Selon la gendarmerie de Seine-Maritime, qui relate ce lundi matin cette affaire sur sa page Facebook, le couple avait été réveillé par un bruit suspect avant de découvrir la présence d’un individu dans la pièce. Le mari s’était alors lancé à sa poursuite à l’extérieur, tandis qu’un second homme prenait lui aussi la fuite.
Selon la gendarmerie de Seine-Maritime, qui relate ce lundi matin cette affaire sur sa page Facebook, le couple avait été réveillé par un bruit suspect avant de découvrir la présence d’un individu dans la pièce. Le mari s’était alors lancé à sa poursuite à l’extérieur, tandis qu’un second homme prenait lui aussi la fuite.
Interpellés quelques minutes plus tard
Alertés, les gendarmes avaient engagé le peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Rouen en appui de la brigade de Montville.
Les recherches menées autour du domicile avaient permis l’arrestation rapide d’un premier suspect, reconnu par la victime, puis d’un second homme retrouvé caché sous une haie dans une propriété voisine alors qu’il tentait d’échapper aux militaires.
Les recherches menées autour du domicile avaient permis l’arrestation rapide d’un premier suspect, reconnu par la victime, puis d’un second homme retrouvé caché sous une haie dans une propriété voisine alors qu’il tentait d’échapper aux militaires.
Placés en détention provisoire
À l’issue de leur garde à vue, les deux mis en cause avaient été présentés au procureur de la République de Rouen puis placés en détention provisoire dans l’attente de leur comparution.
Le tribunal judiciaire de Rouen devra désormais examiner leur rôle exact dans cette affaire début juin.
Le tribunal judiciaire de Rouen devra désormais examiner leur rôle exact dans cette affaire début juin.