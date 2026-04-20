Ils s'introduisent dans la chambre d’un couple en pleine nuit à Eslettes : deux cambrioleurs jugés en juin

SEINE-MARITIME

Deux hommes comparaîtront le 5 juin à Rouen après une intrusion au domicile d’un couple à Eslettes, où l’un des suspects avait été découvert dans la chambre à coucher en pleine nuit.