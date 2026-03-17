Connectez-vous S'inscrire

Maromme : un feu d’appartement maîtrisé, un chat et un chien récupérés inconscients

SEINE-MARITIME



Mardi 17 Mars 2026 - 14:03



Un incendie s’est déclaré mardi matin dans un appartement situé au 5e étage d’un immeuble de Maromme. Deux animaux ont été sauvés par les sapeurs-pompiers avant d’être transportés, inconscients, chez un vétérinaire.



Maromme : un feu d’appartement maîtrisé, un chat et un chien récupérés inconscients
De la fumée s’échappant d’un toit a conduit les secours à intervenir, mardi à 10 h 55, rue de la République à Maromme. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont localisé l’origine du sinistre dans un appartement situé au 5e étage d’un immeuble d’habitation de cinq niveaux.

Le feu provenait d’un réfrigérateur. Les secours ont procédé à l’extinction au moyen de deux lances à débit variable. Au cours de leur intervention, ils ont également porté secours à un chat et un chien présents dans le logement.

.

Deux personnes relogées

Les deux animaux, retrouvés inconscients, ont été pris en charge sous oxygène avant d’être transportés à la clinique vétérinaire du Mesnil-Esnard. Deux occupants ont par ailleurs dû être relogés par la mairie.

Au total, 15 sapeurs-pompiers et six engins, dont une échelle aérienne, ont été mobilisés sur cette intervention. Police, GRDF et ERDF étaient également sur place



FIL INFO

Maromme : un feu d’appartement maîtrisé, un chat et un chien récupérés inconscients

17/03/2026

Le Grand-Quevilly : les foires à tout passent à la réservation en ligne en 2026

17/03/2026

Dieppe : un conducteur alcoolisé interpellé lors d’un contrôle routier

17/03/2026

Grandes marées : le préfet maritime appelle à la vigilance sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord

17/03/2026

Malaunay : une conduite de gaz arrachée lors de travaux, plusieurs habitations évacuées

17/03/2026

Fin de cavale pour un faux gendarme après une course-poursuite entre Seine-Maritime, Eure et Yvelines

17/03/2026
   
 