Maromme : un feu d’appartement maîtrisé, un chat et un chien récupérés inconscients

De la fumée s’échappant d’un toit a conduit les secours à intervenir, mardi à 10 h 55, rue de la République à Maromme. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont localisé l’origine du sinistre dans un appartement situé au 5e étage d’un immeuble d’habitation de cinq niveaux.



Le feu provenait d’un réfrigérateur. Les secours ont procédé à l’extinction au moyen de deux lances à débit variable. Au cours de leur intervention, ils ont également porté secours à un chat et un chien présents dans le logement.



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