Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaireC’est

YVELINES


Publié le Mercredi 18 Mars 2026 à 09:57

Quatre adolescents ont été interpellés mardi soir à Magnanville, dans les Yvelines, alors qu’ils réalisaient des tags sur le mur d’entrée d’un établissement scolaire. Plusieurs inscriptions, dont certaines visant les forces de l’ordre, ont été relevées.



Illustration
Illustration
Les faits se sont déroulés vers 20h40 avenue Pierre-Bérégovoy. Une témoin a signalé la présence de quatre individus occupés à peindre des inscriptions sur le mur d’entrée d’un établissement scolaire. Grâce à l’intervention rapide des policiers, les suspects ont pu être localisés puis interpellés sur place.

Selon les premiers éléments, plusieurs tags ont été constatés, parmi lesquels deux inscriptions de grande dimension, d’environ 2 mètres sur 3, à caractère injurieux envers les forces de l’ordre. Le service local de police technique et scientifique (SLPT) s’est déplacé afin d’effectuer des prélèvements de peinture et de procéder aux constatations.

Quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans

Les personnes interpellées sont quatre mineurs, deux âgés de 16 ans et deux de 17 ans. Deux d’entre eux étaient déjà connus du TAJ, le traitement d’antécédents judiciaires, tandis que les deux autres n’y figuraient pas.

L’enquête devra désormais préciser les circonstances exactes des dégradations et le rôle de chacun dans ces faits commis en réunion.
 



EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Rétro Mantes : le salon vintage revient en avril au parc des expositions

18/04/2026

Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaireC’est

18/03/2026

Refus d’obtempérer à Mantes-la-Ville : un scooter sans plaque intercepté à l'issue d'une course-poursuite

16/03/2026

Trappes : condamné à 2 ans de prison ferme pour harcèlement et menaces sur son ex-compagne

13/03/2026

Yvelines : un homme attaqué chez lui en pleine nuit par quatre adolescents à Porcheville

10/03/2026

Yvelines : surpris dans un véhicule volé, il s'enfuit et se jette dans la Bièvre à Jouy-en-Josas

09/03/2026

Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules

09/03/2026

Yvelines : un conducteur de 18 ans interpellé après un refus d’obtempérer à Trappes

09/03/2026

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

07/03/2026

Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

04/03/2026

Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto

04/03/2026

Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville

01/03/2026

Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville

27/02/2026

Yvelines. A Sartrouville, le médecin refuse de prolonger son arrêt de travail, il le menace de mort

26/02/2026

Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

25/02/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Trappes : condamné à 2 ans de prison ferme pour harcèlement et menaces sur son ex-compagne

13/03/2026

Refus d’obtempérer à Mantes-la-Ville : un scooter sans plaque intercepté à l'issue d'une course-poursuite

16/03/2026

Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaireC’est

18/03/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags