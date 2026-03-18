Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaireC’est

Les faits se sont déroulés vers 20h40 avenue Pierre-Bérégovoy. Une témoin a signalé la présence de quatre individus occupés à peindre des inscriptions sur le mur d’entrée d’un établissement scolaire. Grâce à l’intervention rapide des policiers, les suspects ont pu être localisés puis interpellés sur place.
Selon les premiers éléments, plusieurs tags ont été constatés, parmi lesquels deux inscriptions de grande dimension, d’environ 2 mètres sur 3, à caractère injurieux envers les forces de l’ordre. Le service local de police technique et scientifique (SLPT) s’est déplacé afin d’effectuer des prélèvements de peinture et de procéder aux constatations.
Selon les premiers éléments, plusieurs tags ont été constatés, parmi lesquels deux inscriptions de grande dimension, d’environ 2 mètres sur 3, à caractère injurieux envers les forces de l’ordre. Le service local de police technique et scientifique (SLPT) s’est déplacé afin d’effectuer des prélèvements de peinture et de procéder aux constatations.
Quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans
Les personnes interpellées sont quatre mineurs, deux âgés de 16 ans et deux de 17 ans. Deux d’entre eux étaient déjà connus du TAJ, le traitement d’antécédents judiciaires, tandis que les deux autres n’y figuraient pas.
L’enquête devra désormais préciser les circonstances exactes des dégradations et le rôle de chacun dans ces faits commis en réunion.
L’enquête devra désormais préciser les circonstances exactes des dégradations et le rôle de chacun dans ces faits commis en réunion.