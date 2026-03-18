Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaireC’est

Les faits se sont déroulés vers 20h40 avenue Pierre-Bérégovoy. Une témoin a signalé la présence de quatre individus occupés à peindre des inscriptions sur le mur d’entrée d’un établissement scolaire. Grâce à l’intervention rapide des policiers, les suspects ont pu être localisés puis interpellés sur place.



Selon les premiers éléments, plusieurs tags ont été constatés, parmi lesquels deux inscriptions de grande dimension, d’environ 2 mètres sur 3, à caractère injurieux envers les forces de l’ordre. Le service local de police technique et scientifique (SLPT) s’est déplacé afin d’effectuer des prélèvements de peinture et de procéder aux constatations.