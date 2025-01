Les supporters du RC Lens autorisés à assister au match contre Le HAC au stade Océane

Une analyse des préparatifs a révélé que plusieurs d’entre eux, non concernés par une interdiction de stade, avaient déjà acheté des billets dans les secteurs réservés aux supporters locaux, créant un risque de mélange et de troubles à l’ordre public. Face à cette situation et faute d’alternatives, le préfet de Seine-Maritime a annoncé ce mercredi soir avoir autorisé l’ouverture du parcage visiteurs pour garantir leur sécurité.



Un arrêté encadrant leur déplacement et définissant un périmètre de sécurité accompagnera cette mesure. Les autorités se mobilisent pour assurer un déroulement serein de la rencontre