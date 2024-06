Les plages de Normandie s'embrasent ce samedi 1er juin pour le 80ᵉ anniversaire du Débarquement

Les plages du Débarquement marquent le début de l’opération Overlord le 6 juin 1944, dont elles gardent les traces de nombreux vestiges terrestres et maritimes, rappellent les organisateurs. " Elles portent la mémoire d’un affrontement mené au nom des valeurs de liberté et de paix, et sont devenues un lieu de rassemblement autour d’un événement perçu par tous comme ayant permis de retour de la liberté et annonciateur d’une paix durable, un lieu porteur d’un message universel".Le public peut dès à présent soutenir la candidature des Plages du débarquement de Normandie au Patrimoine mondial en signant la pétition en ligne sur liberte-normandie.comLe détail des festivités et manifestations est ici : https://80e-normandie.fr/les-normands-celebrent-la-liberte-le-1er-juin