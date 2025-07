Les Clayes-sous-Bois : une adolescente victime d’un vol avec violences par un groupe de jeunes

Les quatre suspects ont été interpellés. Ils sont âgés un de 18 ans, un de 17 ans et deux autres de 16 ans, originaires des Clayes-sous-Bois et de Plaisir. Deux d’entre eux sont connus au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).



Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour vol avec violences en réunion.