Le conducteur, ivre, blesse un policier et outrage des infirmières à l'hôpital de Lillebonne

Informés des faits, les policiers, à leur arrivée, ont eux aussi été victimes d'outrages. Le mis en cause s'est opposé à son interpellation, puis s'est rebellé lorsqu'un fonctionnaire a tenté de lui passer les menottes. Ce dernier a été blessé à une main et s'est vu délivrer un certificat médical de sept jours d'incapacité de travail.



L'homme a été interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrages, rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été placé en garde a vue au commissariat de Bolbec