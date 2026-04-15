Le bac de Yainville à l'arrêt pendant cinq jours pour des travaux d’entretien

Le bac de Yainville (Seine-Maritime), qui assure la traversée de la Seine, est à l'arrêt depuis ce lundi 13 et jusqu'au vendredi 17 avril en raison de travaux menés sur les installations situées en têes ducs d’Albe, sur les deux rives du fleuve.



L’opération prévoit le remplacement de supports de feux et de câbles sur les cales rive droite et rive gauche. Ces travaux, inscrits dans le programme annuel d’entretien des passages d’eau en Seine, sont présentés comme nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation.