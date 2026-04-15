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Le bac de Yainville à l'arrêt pendant cinq jours pour des travaux d’entretien

SEINE-MARITIME


Mercredi 15 Avril 2026 - 14:40

Le bac de Yainville est actuellement indisponible toute cette semaine en raison de travaux d’entretien sur les installations des deux rives de la Seine, programmés durant les vacances scolaires pour en limiter l’impact.




Le passage d'eau de Yainville est indisponible jusqu'à vendredi - Google Maps
Le passage d'eau de Yainville est indisponible jusqu'à vendredi - Google Maps
Le bac de Yainville (Seine-Maritime), qui assure la traversée de la Seine, est à l'arrêt depuis ce lundi 13 et jusqu'au vendredi 17 avril en raison de travaux menés sur les installations situées en têes ducs d’Albe, sur les deux rives du fleuve.

L’opération prévoit le remplacement de supports de feux et de câbles sur les cales rive droite et rive gauche. Ces travaux, inscrits dans le programme annuel d’entretien des passages d’eau en Seine, sont présentés comme nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation.

Une période choisie pendant les congés scolaires

Le chantier représente un coût d’environ 25 000 euros. Pour limiter les conséquences sur les déplacements quotidiens, notamment ceux des usagers professionnels, le Département a choisi d’intervenir pendant les vacances scolaires, période jugée moins fréquentée.




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