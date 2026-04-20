Le Havre : incendie maîtrisé rue Stendhal, 40 foyers bientôt réalimentés en électricité

Une trentaine de sapeurs-pompiers a été engagée pour lutter contre l'incendie - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers avaient été appelés en fin d’après-midi pour un feu touchant un bâtiment de 500 m² environ. Une maison de 100 m² avait également été impactée par la propagation des flammes.
Selon un nouveau point de situation communiqué à 20h30, le foyer principal est désormais éteint et toute propagation a été stoppée. Les fumées, particulièrement visibles en début d’intervention, n’impactent plus les riverains ni les alentours.
Selon un nouveau point de situation communiqué à 20h30, le foyer principal est désormais éteint et toute propagation a été stoppée. Les fumées, particulièrement visibles en début d’intervention, n’impactent plus les riverains ni les alentours.
40 maisons privées d’électricité
Le dispositif de secours doit être allégé dans la soirée, avec une présence restreinte maintenue durant la nuit afin de surveiller le site.
Aucune victime ni aucun blessé ne sont à déplorer.
Aucune victime ni aucun blessé ne sont à déplorer.
L’alimentation électrique de 40 habitations, interrompue pour permettre l’intervention en sécurité, doit être rétablie par Enedis. L’opération passera par l’isolement du bâtiment incendié et de la maison touchée.
Une famille relogée
Les opérations de déblai mécanisées doivent débuter prochainement afin de traiter les derniers points chauds et sécuriser définitivement les lieux.
Le couple occupant la maison sinistrée ainsi que leurs quatre enfants doivent être relogés par la mairie du Havre.
Le couple occupant la maison sinistrée ainsi que leurs quatre enfants doivent être relogés par la mairie du Havre.