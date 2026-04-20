Le Havre : incendie maîtrisé rue Stendhal, 40 foyers bientôt réalimentés en électricité

Les sapeurs-pompiers avaient été appelés en fin d’après-midi pour un feu touchant un bâtiment de 500 m² environ. Une maison de 100 m² avait également été impactée par la propagation des flammes.



Selon un nouveau point de situation communiqué à 20h30, le foyer principal est désormais éteint et toute propagation a été stoppée. Les fumées, particulièrement visibles en début d’intervention, n’impactent plus les riverains ni les alentours.