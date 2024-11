Le Havre. Cagoulés et gantés, les voleurs d'une trottinette électrique arrêtés par la Bac en pleine nuit

Intrigués par l'accoutrement des deux individus, les gardiens de la paix en civil les ont discrètement suivis, les soupçonnant d'être partis pour faire un mauvais coup. Au niveau de l'avenue Jean-Jaurès, les suspects ont pénétré par effraction dans un immeuble et en sont ressortis quelques instants plus tard avec une trottinette électrique.



Avec la même discrétion, les policiers les ont ensuite suivis jusqu'à la rue Jouffroy-d'Abbans, une petite rue coincée entre l'avenue Jean-Jaurès et la rue de Provence, où ils les ont interpellés.



Ces deux Havrais, âgés de 25 et 19 ans, n'ayant pas été en mesure de prouver que la trottinette leur appartenait, ont été placés en garde à vue pour vol avec effraction. La victime a pu récupérer son bien.