Le Grand-Quevilly : les foires à tout passent à la réservation en ligne en 2026

SEINE-MARITIME

La Ville de Grand-Quevilly fait évoluer l’organisation de ses foires à tout en 2026. Désormais, les exposants devront réserver leur emplacement en ligne, avec un système de choix sur plan comparable à celui d’une place de cinéma.

