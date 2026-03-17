Le Grand-Quevilly : les foires à tout passent à la réservation en ligne en 2026

Les foires et à tout et autres brocantes rencontrent toujours un énorme succès en Normandie - Illustration archives infoNormandie
Grand-Quevilly prévoit cinq foires à tout en 2026 et introduit cette année une nouvelle modalité d’inscription. Les réservations se feront exclusivement en ligne, depuis un smartphone ou un ordinateur, avec la possibilité de sélectionner son emplacement directement sur un plan.
Le règlement pourra être effectué en ligne par carte bancaire ou par chèque, à condition que celui-ci soit reçu par courrier avant la date de la foire à tout. Le tarif est fixé à 3,60 euros le mètre, avec une réservation minimale de deux mètres.
Le règlement pourra être effectué en ligne par carte bancaire ou par chèque, à condition que celui-ci soit reçu par courrier avant la date de la foire à tout. Le tarif est fixé à 3,60 euros le mètre, avec une réservation minimale de deux mètres.
Un accompagnement pour les néophytes du numérique
La municipalité précise qu’un accompagnement sera proposé aux habitants peu à l’aise avec les démarches numériques. Une aide à l’inscription en ligne sera assurée en mairie chaque jeudi matin, de 9 h 30 à 12 h.
Première échéance à retenir : l’ouverture des inscriptions pour la foire à tout du Bourg, prévue jeudi 19 mars, à partir du milieu de la matinée sur le site grandquevilly.fr.
Les dates d’ouverture des inscriptions pour les autres foires à tout organisées dans l’année seront communiquées ultérieurement.
Première échéance à retenir : l’ouverture des inscriptions pour la foire à tout du Bourg, prévue jeudi 19 mars, à partir du milieu de la matinée sur le site grandquevilly.fr.
Les dates d’ouverture des inscriptions pour les autres foires à tout organisées dans l’année seront communiquées ultérieurement.
A SAVOIR
Six foires à tout en 2026 :
Bourg : dimanche 29 mars
Avenue des Provinces : jeudi 14 mai (férié)
Place Delacroix : dimanche 28 juin
Place De Lalande : dimanche 30 août
Place du Québec : dimanche 27 septembre
-----------------
Tarif : 3,60 € le mètre
Minimum de réservation : 2 mètres
Inscriptions : en ligne sur grandquevilly.fr
Aide en mairie : tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h
Prochaine ouverture : jeudi 19 mars pour la foire à tout du Bourg
Six foires à tout en 2026 :
Bourg : dimanche 29 mars
Avenue des Provinces : jeudi 14 mai (férié)
Place Delacroix : dimanche 28 juin
Place De Lalande : dimanche 30 août
Place du Québec : dimanche 27 septembre
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Tarif : 3,60 € le mètre
Minimum de réservation : 2 mètres
Inscriptions : en ligne sur grandquevilly.fr
Aide en mairie : tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h
Prochaine ouverture : jeudi 19 mars pour la foire à tout du Bourg