La voiture s'encastre dans la barrière de péage à Heudebouville : quatre blessés sur l'autoroute A13

Un homme de 20 ans et une femme de 18 ans ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier d'Évreux. Une autre femme, âgée de 18 ans, classée en urgence absolue, a été évacuée médicalisée vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime). La quatrième victime, un homme de 20 ans, a été transportée en urgence par rapport au CHU de Rouen.



L'intervention a mobilisé saisir les sapeurs-pompiers des casernes de Gaillon, Vernon et Val-de-Reuil, ainsi qu'une équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).