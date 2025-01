La ministre Charlotte Parmentier-Lecocq en visite au Havre pour promouvoir l’autonomie et l’inclusion

Après une première étape à la Maison des Aidants, dédiée au soutien des proches aidants et à l’adaptation de la ville au vieillissement, la ministre se rendra à l’IME Espérance. Elle y échangera avec les équipes pédagogiques sur l’inclusion scolaire et sociale des enfants en situation de handicap.



Le déplacement s’achèvera avec la pose de la première pierre de la résidence “Comme Toit”, un projet d’habitat inclusif destiné aux personnes en situation de handicap, favorisant autonomie et intégration sociale.



Par cette visite, Charlotte Parmentier-Lecocq et Édouard Philippe entendent réaffirmer leur engagement en faveur de l’inclusion et du bien vieillir.