La ministre Aurore Bergé en Seine-Maritime pour célébrer les 50 ans de la loi Veil sur l'IVG

A l'occasion du cinquantenaire de la loi Veil, qui a permis la dépénalisation de l'avortement en France, Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, effectuera une visite officielle en Seine-Maritime ce vendredi 17 janvier.La ministre entamera son déplacement à, à l’institut médical Simone-Veil , un lieu symbolique pour cet anniversaire. Elle échangera avec le personnel de l'institut ainsi qu'avec des représentants du planning familial. Ces discussions porteront sur l'accès et la pratique de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), un droit fondamental inscrivant dans l'histoire l’œuvre de Simone Veil.