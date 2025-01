La Seine-Maritime en vigilance orange neige-verglas : prudence sur les routes glissantes

Mardi 7 Janvier 2025 à 18:53 -

La Seine-Maritime, ainsi que trois autres départements du nord de la France (la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord), a été placée en vigilance orange pour neige et verglas. Entre 5 et 10 cm de neige sont attendus dans les zones les plus exposées du département, ce mercredi.



La Seine-Maritime se prépare à un épisode de neige ce mercredi 8 janvier, particulièrement sur les secteurs nord et est du département. Une baisse des températures en cours d’après-midi transformera les pluies matinales en précipitations neigeuses, avec des cumuls attendus de 5 à 10 cm. La prudence est recommandée pour limiter les impacts de ces conditions hivernales.



La journée débute sous une perturbation pluvieuse qui progresse depuis le sud de la Haute-Normandie. Avec la chute des températures prévue dans l’après-midi, les précipitations évolueront en neige, affectant surtout les zones nord et est du département. Ces chutes de neige devraient persister jusqu’en soirée avant de s’atténuer, laissant place à un temps froid et gelé dans la nuit.

Entre 5 et 10 cm de neige Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls de neige pourraient atteindre entre 5 et 10 cm, notamment dans les secteurs les plus exposés. Ces conditions risquent de perturber les déplacements et de rendre les sols glissants, nécessitant une vigilance particulière.



Après les précipitations de mercredi, des gelées sont attendues durant la nuit suivante, augmentant le risque de verglas sur les routes. Quelques flocons supplémentaires pourraient tomber en fin de nuit et dans la matinée de jeudi, avec des accumulations limitées à quelques centimètres.

Pour mercredi 08 janvier 2025 :

🟠 4 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/exXftq4CII — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 7, 2025

Les recommandations Évitez les déplacements non essentiels pour limiter les risques d’accidents sur routes glissantes.

Équipez-vous correctement, notamment en pneus hiver ou chaînes pour les véhicules.

Anticipez vos trajets en consultant régulièrement les prévisions météorologiques et les informations routières.

Soyez vigilants face au froid, particulièrement pour les personnes vulnérables, et signalez tout besoin d’aide autour de vous. Cet épisode hivernal, bien que modéré, rappelle la nécessité de rester prudent en période de neige et de gel.



