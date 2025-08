La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) : un scootériste interpellé après un refus d'obtempérer et une course-poursuite

Le suspect a franchi plusieurs feux rouges fixes et circulé à contresens avant d’être rattrapé puis bloqué par les motards. Refusant d'être contrôlé, il a alors abandonné son deux-roues pour prendre la fuite en courant. Pendant sa course, il s’est débarrassé de petits sachets qu’il dissimulait dans ses chaussettes, contenant visiblement des produits stupéfiants.



L’homme a tenté de se cacher sur un balcon, mais a été rapidement localisé et interpellé. Soumis à un test de dépistage, il s’est révélé positif aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer la nature exacte des substances saisies.