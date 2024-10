Jackpots au Pasino du Havre : plus de 64 000 € remportés le même jour par cinq joueurs

Le Pasino Partouche du Havre (Seine-Maritime) a connu une journée mémorable le lundi 15 octobre, avec une pluie de jackpots s'élevant à plus de 64 000 € remportés par cinq joueurs.



Les montants des jackpots ont été variés, atteignant des sommes telles que 11 481 €, 10 734 €, 12 649 €, 17 119 €, 10 739 € et 1 759 €. Une série de gains qui a ravi les visiteurs et créé une atmosphère d'excitation palpable dans le casino.



« C’est toujours un plaisir de voir nos clients repartir avec le sourire, et encore plus lorsqu’ils décrochent de tels gains ! Cela reflète l’atmosphère conviviale et l’excitation que l’on retrouve chaque jour dans notre établissement », a commenté Jean-Maxime Lamberti, directeur du Pasino du Havre.



L'établissement du quai Georges-V se distingue par sa large gamme de jeux, allant des machines à sous dernier cri aux jeux de table traditionnels.