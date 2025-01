Inondations à Gisors (Eure) : sapeurs-pompiers, agents municipaux et habitants en première ligne

La décrue, bien qu’amorcée, reste lente. En prévision des opérations de remise en état, une vingtaine de sapeurs-pompiers supplémentaires provenant de tout le département seront déployés dès ce samedi matin. Ces équipes se concentreront sur les interventions d’épuisement des eaux stagnantes et d’assèchement des bâtiments et habitations touchés.



Par ailleurs, la cérémonie de Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de Gisors, initialement prévue ce samedi à 17h, a été reportée à une date ultérieure en raison de ces circonstances exceptionnelles, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27), qui appelle les habitants à rester vigilants et à signaler toute situation nécessitant une intervention.