Incendie maîtrisé à l’incinérateur Vesta du Grand-Quevilly : 42 sapeurs-pompiers sont sur place

Face à la gravité de la situation, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a dépêché 21 engins et mobilisé 42 sapeurs-pompiers. À leur arrivée, les secours ont effectué une reconnaissance minutieuse du site pour évaluer les risques. Des actions de lutte contre l’incendie ont été entreprises, impliquant deux RIA (robinets d’incendie armés) fournis par l’exploitant et une lance à incendie déployée par les pompiers.



La coordination des équipes a permis de stabiliser l’incendie. Bien que le sinistre soit désormais sous contrôle, les pompiers restent sur place pour s’assurer que le risque de reprise du feu est écarté.