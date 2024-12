Incendie en Seine-Maritime : une habitation embrasée à Bosc-Mesnil, les cinq occupants sont indemnes

Pas moins de 22 sapeurs-pompiers dont un infirmier pour assurer le soutien sanitaire, avec huit engins ont été mobilisés.



Les flammes ont été maîtrisées et éteintes au moyen d’une lance à incendie alimentée par un dispositif d’alimentation en eau.



Les cinq occupants de l’habitation ont été regroupés et pris en charge par les secours. Aucun blessé n’est à déplorer pour l’instant, mais les dégâts matériels sont importants.



L’enquête de la gendarmerie devra déterminer les causes de cet incendie.