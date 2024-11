Incendie de maison à Houlbec-Cocherel, deux blessés transportés à l’hôpital de Vernon

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche matin à Houlbec-Cocherel, dans la vallée d’Eure, sur les lieux d’un incendie. Ils ont été alertés vers 9h30 et quand ils sont arrivés sur place ils ont été confrontés à un feu de maison de 150 m2 environ comprenant un étage qui s’était propagé à la toiture.



Les secours ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout du sinistre. Deux hommes de 31 et 21 ans, présents dans la demeure, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés en urgence relative à l’hôpital de Vernon.



Vingt sapeurs-pompiers de Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l’Eure et de Vernon ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).