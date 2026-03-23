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Incendie dans un pavillon de 200 m² à Blangy-sur-Bresle, deux occupants évacués

SEINE-MARITIME



Lundi 23 Mars 2026 - 09:16



Un feu de chambre s’est propagé ce lundi matin à un pavillon situé chemin des Vaches, à Blangy-sur-Bresle en Seine-Maritime. Les deux occupants ont pu sortir avant l’arrivée des secours.



Les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances en raison de l’intensité du feu et des risques de propagation - Illustration
Les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances en raison de l’intensité du feu et des risques de propagation - Illustration
L’incendie s’est déclaré lundi 23 mars vers 7h20 dans une habitation d’environ 200 m², selon les premiers éléments transmis par les secours. Le feu, initialement localisé dans une chambre, s’est ensuite étendu à l’ensemble du pavillon.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, les deux occupants étaient déjà sortis de la maison.


 

22 pompiers engagés avec 9 engins

L’intervention a mobilisé d’importants moyens. Au total, 23 sapeurs-pompiers et 9 engins ont été engagés pour combattre cet incendie.

L’évolution de la situation, l’ampleur exacte des dégâts et l’éventuelle prise en charge des occupants ne sont pas encore connues dans l’immédiat.

D’autres infos à venir sur infonormandie.
 


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