Incendie dans un pavillon de 200 m² à Blangy-sur-Bresle, deux occupants évacués

L’intervention a mobilisé d’importants moyens. Au total, 23 sapeurs-pompiers et 9 engins ont été engagés pour combattre cet incendie.



L’évolution de la situation, l’ampleur exacte des dégâts et l’éventuelle prise en charge des occupants ne sont pas encore connues dans l’immédiat.



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