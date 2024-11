Incendie dans un bras robotisé : 36 sapeurs-pompiers mobilisés sur le site de Tenneco à Garennes-sur-Eure

Un incendie sur un site industriel de l’Eure a mobilisé dans la nuit de ce jeudi à vendredi trente-six sapeurs-pompiers, équipés de plusieurs engins et de deux drones.



L’intervention a eu lieu dans l’enceinte de l’entreprise Tenneco, située route d’Anet à Garennes-sur-Eure, dans un bâtiment industriel de 3000 m². Les premiers secours sont arrivés sur place vers 1 heure ce matin et ont constaté, après reconnaissance, que le feu s’était déclaré dans un bras robotisé dans une alcôve de 250 m² à usage de traitement de surface de chrome de pièces métalliques, selon les termes d’un officier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).