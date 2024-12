Importante fuite de fioul sur un camion-citerne accidenté en Seine-Maritime : tout risque d’incendie écarté

Pas moins de 21 sapeurs-pompiers, avec 7 engins ont été mobilisés, notamment une équipe en risques chimiques et un groupe de commandement de colonne.



Pour éviter tout risque d’incendie, une lance à mousse a été déployée pour sécuriser la zone. La citerne accidentée va être dépotée avant d’être relevée de manière à limiter les risques de pollution et à faciliter l’évacuation du véhicule.



La route a été coupée pour une durée indéterminée et le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) recommande aux usagers d’éviter le secteur.