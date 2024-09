Grave accident sur la D490 à Saint-Wandrille-Rançon : cinq victimes, dont un enfant de 2 ans, transportées à l'hôpital

Le bilan provisoire initial faisait état d'un homme piégé dans son véhicule, en cours de bilan par le SMUR de Lillebonne, et de deux femmes grièvement blessées, l'une étant également piégée dans son véhicule. Un enfant de deux ans a également été grièvement blessé.



Les secours ont rapidement dégagé les deux personnes piégées et procédé à la prise en charge des victimes.



L'intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et 8 engins, dont l'hélicoptère Dragon 76. La route est coupée et des déviations ont été mises en place par la gendarmerie.