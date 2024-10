Fuite de gaz dans le centre-ville de Bernay : deux immeubles et trois magasins évacués

La fuite a été décelée vers 15 h 30. À leur arrivée, les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux qui a permis de localiser la fuite due probablement aux travaux réalisés au rez-de-chaussée. Par précaution, deux immeubles et trois commerces ont été évacués. Aucune victime n'est à déplorer.



La quinzaine de sapeurs-pompiers venus des casernes de Bernay, Pont-Audemer et Brionne a procédé à la mise en sécurité de l'installation endommagée et à la ventilation des lieux, afin de permettre ensuite aux habitants de regagner les immeubles impactés.