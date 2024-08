Fuite de gaz : 580 clients et employés évacués de l'hypermarché Leclerc ce matin à Yvetot

L'hypermarché Leclerc d'Yvetot (Seine-Maritime) a été évacué ce vendredi matin, aux alentours de 9h15, suite à une fuite de gaz dans la partie administrative. Quelque 400 clients et 180 employés, ont été regroupés sur le parking de la grande surface le temps de l'intervention des secours.



La fuite a été décelée sur une bouteille de gaz percée accidentellement pendant des travaux.



« La bouteille a été évacuée et la ventilation du magasin est en cours pour éviter l'odeur résiduelle », relate-t-on au service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Des relevés ont également été effectués et indiquent une quasi-absence de gaz.