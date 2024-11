Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe : les visiteurs sont au rendez-vous

Déjà la grande affluence quelques heures seulement après l'ouverture de la 54ème édition de la foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques à Dieppe (Seine-Maritime). Les festivités ont débuté ce samedi matin et se poursuivront jusqu'à demain dimanche, sous un ciel relativement clément pour un mois de novembre.



Une foire incontournable : chaque année, elle accueille de plus en plus de monde. Et parfois, on vient de loin pour goûter aux produits de la mer dieppois dans une ambiance détendue.



De nombreuses animations sont par la même occasion proposées gratuitement tout au long de ces deux journées. Le détail du programme est à retrouver ci-dessous :