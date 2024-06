Feu de voitures sur le parking de l’hôpital Monod à Montivilliers : 73 sapeurs-pompiers et 35 engins engagés

En raison de son statut d’établissement de santé et recevant du public (Erp), les services départemental d’incendie et de secours (Sdis7)) a dépêché 73 sapeurs-pompiers avec 35 engins. Une équipe spécialisée en exploration longue durée et des équipements de ventilation ont été mobilisés.



Aucune victime n’est à déplorer.



« L’intervention a nécessité une réorganisation du fonctionnement du centre hospitalier le temps de l'intervention qui a durée plusieurs heures », rapporte le Sdis76, ce samedi matin.



Une enquête a été ouverte par les services de police du Havre.