Feu de cuisine dans un immeuble à Barentin : une adolescente de 12 ans intoxiquée par les fumées

Les habitants de la cage d’escalier ont été évacués par précaution et regroupés dans un lieu sûr, tandis que les sapeurs-pompiers ont circonscrit le feu au moyen d’une lance à incendie.



Les résidents ont été autorisés à réintégrer leurs appartements après un ultime contrôle de toxicité.



Outre l’intervention de 19 sapeurs-pompiers avec 5 engins, le maire de la commune, des agents d’Enedis et de GrDF et la police municipale se sont rendus sur les lieux du sinistre. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l’origine du départ de feu.



Deux personnes vont devoir être relogée par leur famille.