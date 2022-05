Feu d’appartement à Rouen : un homme intoxiqué par les fumées

Une reconnaissance a été effectuée dans les parties communes et les sept appartements que comptent la cage d’escalier. Le bilan fait état d’une victime, un homme de 54 ans ayant respiré des fumées : il a pris en charge par une ambulance des sapeurs-pompiers.



A 8h30, les secours (19 sapeurs-pompiers et 5 engins) étaient toujours sur les lieux et procédaient au déblaiement.