Fécamp : une école évacuée après une suspicion de fuite de gaz

L’intervention s’est déroulée en fin de matinée à l’école primaire La Providence, rue Félix-Faure. Une odeur assimilée à du gaz a été signalée au sein de l’établissement, déclenchant l’évacuation immédiate des élèves et du personnel, par mesure de sécurité.



Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont procédé à une reconnaissance complète des locaux. Une centaine d’enfants ont été regroupés à l’extérieur le temps de cette inspection, sous la coordination des équipes éducatives et des services présents.