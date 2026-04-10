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Fécamp : une école évacuée après une suspicion de fuite de gaz

SEINE-MARITIME


Vendredi 10 Avril 2026 - 11:51

Une centaine d’élèves ont été évacués ce vendredi matin à Fécamp, après la détection d’une odeur suspecte dans une école primaire. Les vérifications n’ont finalement révélé aucune fuite de gaz.




Une centaine d'enfants de l'école ont été évacués par précaution - Illustration Google Maps
Une centaine d'enfants de l'école ont été évacués par précaution - Illustration Google Maps
L’intervention s’est déroulée en fin de matinée à l’école primaire La Providence, rue Félix-Faure. Une odeur assimilée à du gaz a été signalée au sein de l’établissement, déclenchant l’évacuation immédiate des élèves et du personnel, par mesure de sécurité.

Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont procédé à une reconnaissance complète des locaux. Une centaine d’enfants ont été regroupés à l’extérieur le temps de cette inspection, sous la coordination des équipes éducatives et des services présents.

Un produit ménager en cause

Des relevés ont été effectués dans l’ensemble du bâtiment afin de détecter une éventuelle présence de gaz. Les résultats se sont révélés négatifs.

Selon les premières constatations, l’odeur pourrait provenir d’un produit ménager utilisé dans l’établissement. Aucun blessé n’est à déplorer et la situation a été rapidement sécurisée.

Les services de la mairie, la police et GRDF étaient également présents sur les lieux.




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