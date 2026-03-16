Fatouville-Grestain : une délégation spéciale pour suppléer l’absence de candidats aux municipales

Conformément au Code général des collectivités territoriales, rappelle la préfecture dans un communiqué, cette délégation spéciale ne peut accomplir que des actes conservatoires et urgents. Elle ne dispose pas de pouvoir sur la préparation du budget communal ni sur le tableau des effectifs du personnel.



Réunie une première fois ce lundi matin, en présence du sous-préfet, elle a désigné son président, appelé à exercer les fonctions de maire par intérim. Marie-Jean Douyere, maire sortant de Routot, a été élu président. Véronique Claisse, inspectrice divisionnaire des finances publiques à la retraite, a été élue vice-présidente. Bertrand Renaudon, attaché d’administration de l’État, assurera pour sa part les fonctions de secrétaire de la délégation.