Face-à-face entre un bus et une voiture : trois blessés légers a Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines)

Un bus de la RATP et une voiture de tourisme sont entrés en collision ce mercredi matin vers 7h30 sur la toute départementale 28 à Tessancourt-sur-Aubette, près de Meulan (Yvelines). Dans le face face, les deux conducteurs et un passager du bus ont été légèrement blessés.



Un dispositif de circulation alternée a été mis en place le temps de l’intervention des secours. La RATP a affrété un deuxième bus pour récupérer les voyageurs et les conduire jusqu’à leur destination initiale.



Une enquête a été ouverte par les services de police des Mureaux. Elle devrait permettre de déterminer les circonstances de l’accident.