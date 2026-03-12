FLASH INFO - RN28 : deux nuits de fermeture au tunnel de la Grand’Mare à Rouen

La circulation sera perturbée sur la RN28, à Rouen, en raison de travaux de maintenance trimestrielle programmés dans le tunnel de la Grand’Mare. Ces interventions seront menées par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest durant deux nuits consécutives, de 20 h 30 à 6 heures.
La première fermeture interviendra dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars 2026. Le tunnel sera alors inaccessible dans le sens Abbeville vers Rouen. La nuit suivante, du jeudi 19 au vendredi 20 mars, la fermeture concernera cette fois le sens Rouen vers Abbeville, selon les mêmes horaires.
Déviations prévues dans les deux sens
Pour maintenir la circulation pendant la durée du chantier, des itinéraires de déviation seront mis en place. Les usagers devront emprunter les parcours balisés S1 et S2, ainsi que les itinéraires de grande maille S3 et S4.
Ces opérations de maintenance, réalisées de nuit afin de limiter l’impact sur le trafic en journée, pourraient néanmoins provoquer des ralentissements aux abords du secteur. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à suivre la signalisation temporaire installée sur place.
Ce qu’il faut retenir
• Mercredi 18 au jeudi 19 mars : fermeture du tunnel dans le sens Abbeville > Rouen
• Jeudi 19 au vendredi 20 mars : fermeture du tunnel dans le sens Rouen > Abbeville
• Horaires : de 20 h 30 à 6 h
• Déviations : itinéraires S1, S2, S3 et S4.
