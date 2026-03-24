Évreux : sept fermetures de classes et une (seule) ouverture envisagées pour la rentrée scolaire 2026

La baisse démographique continue de produire ses effets dans les écoles euroises. Pour la rentrée 2026, le département devrait compter 1 338 élèves en moins, selon les projections de l’Éducation nationale.
Dans ce contexte, les services académiques ont engagé un travail d’ajustement des moyens, avec 44 postes retirés, une diminution présentée comme non proportionnelle à la baisse des effectifs. Objectif affiché : maintenir un nombre moyen d’élèves par classe inférieur à 21 et améliorer les conditions d’encadrement.
Dans ce contexte, les services académiques ont engagé un travail d’ajustement des moyens, avec 44 postes retirés, une diminution présentée comme non proportionnelle à la baisse des effectifs. Objectif affiché : maintenir un nombre moyen d’élèves par classe inférieur à 21 et améliorer les conditions d’encadrement.
Sept fermetures envisagées, une seule ouverture
A Evreux, plusieurs établissements pourraient être directement impactés. Les mesures actuellement à l’étude prévoient :
Une fermeture au groupe scolaire Simone Veil
Une fermeture à l’école élémentaire Jules Michelet
Une fermeture à l’école maternelle Romain Rolland
Une fermeture à l’école primaire Joliot-Curie
Une fermeture à l’école élémentaire Simone Rochereuil
Une fermeture à l’école maternelle Isambard
Une ouverture à l’école élémentaire Paul Bert
Ces ajustements sont liés notamment à des dispositifs de dédoublement, revus à la baisse dans certains établissements.
Une fermeture au groupe scolaire Simone Veil
Une fermeture à l’école élémentaire Jules Michelet
Une fermeture à l’école maternelle Romain Rolland
Une fermeture à l’école primaire Joliot-Curie
Une fermeture à l’école élémentaire Simone Rochereuil
Une fermeture à l’école maternelle Isambard
Une ouverture à l’école élémentaire Paul Bert
Ces ajustements sont liés notamment à des dispositifs de dédoublement, revus à la baisse dans certains établissements.
Décision attendue début avril
Chaque situation a été étudiée « au cas par cas » par les services de l’Éducation nationale, en lien avec l’inspecteur de circonscription, prévoit Françoise Moncada, inspectrice d'académie, dans une lettre adressée au maire d'Evreux.
La décision finale doit être examinée lors du Comité Départemental de l’Éducation Nationale, prévu le 3 avril 2026. D’ici là, ces mesures restent à l’état de projet.
La décision finale doit être examinée lors du Comité Départemental de l’Éducation Nationale, prévu le 3 avril 2026. D’ici là, ces mesures restent à l’état de projet.
A SAVOIR – Pourquoi ces ajustements ?
La baisse du nombre d’élèves entraîne mécaniquement des fermetures de classes. Toutefois, l’administration assure vouloir préserver la qualité d’enseignement en limitant la taille des classes et en maintenant un encadrement renforcé, malgré la réduction globale des postes.
La baisse du nombre d’élèves entraîne mécaniquement des fermetures de classes. Toutefois, l’administration assure vouloir préserver la qualité d’enseignement en limitant la taille des classes et en maintenant un encadrement renforcé, malgré la réduction globale des postes.