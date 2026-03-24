Connectez-vous S'inscrire

Évreux : sept fermetures de classes et une (seule) ouverture envisagées pour la rentrée scolaire 2026

EURE



Mardi 24 Mars 2026 - 19:41



La carte scolaire 2026 se précise dans l’Eure. Dans une commune du département, sept fermetures de classes sont à l’étude contre une seule ouverture, sur fond de baisse continue des effectifs.



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
La baisse démographique continue de produire ses effets dans les écoles euroises. Pour la rentrée 2026, le département devrait compter 1 338 élèves en moins, selon les projections de l’Éducation nationale.

Dans ce contexte, les services académiques ont engagé un travail d’ajustement des moyens, avec 44 postes retirés, une diminution présentée comme non proportionnelle à la baisse des effectifs. Objectif affiché : maintenir un nombre moyen d’élèves par classe inférieur à 21 et améliorer les conditions d’encadrement.

Sept fermetures envisagées, une seule ouverture

A Evreux, plusieurs établissements pourraient être directement impactés. Les mesures actuellement à l’étude prévoient :

Une fermeture au groupe scolaire Simone Veil
Une fermeture à l’école élémentaire Jules Michelet
Une fermeture à l’école maternelle Romain Rolland
Une fermeture à l’école primaire Joliot-Curie
Une fermeture à l’école élémentaire Simone Rochereuil
Une fermeture à l’école maternelle Isambard
Une ouverture à l’école élémentaire Paul Bert

Ces ajustements sont liés notamment à des dispositifs de dédoublement, revus à la baisse dans certains établissements.

Décision attendue début avril

Chaque situation a été étudiée « au cas par cas » par les services de l’Éducation nationale, en lien avec l’inspecteur de circonscription, prévoit Françoise Moncada, inspectrice d'académie, dans une lettre adressée au maire d'Evreux.  

La décision finale doit être examinée lors du Comité Départemental de l’Éducation Nationale, prévu le 3 avril 2026. D’ici là, ces mesures restent à l’état de projet.
 

A SAVOIR Pourquoi ces ajustements ?
La baisse du nombre d’élèves entraîne mécaniquement des fermetures de classes. Toutefois, l’administration assure vouloir préserver la qualité d’enseignement en limitant la taille des classes et en maintenant un encadrement renforcé, malgré la réduction globale des postes.



FIL INFO

Évreux : sept fermetures de classes et une (seule) ouverture envisagées pour la rentrée scolaire 2026

24/03/2026

A84 : un poids lourd renversé coupe l’autoroute vers Caen au niveau de Monts-en-Bessin

24/03/2026

Vittefleur : une fuite de gaz après des travaux, une dizaine d’habitants évacués

24/03/2026

Sotteville-lès-Rouen : violent incendie et explosion dans une école maternelle en travaux

24/03/2026

Pissy-Pôville : un feu de sèche-linge dans un manoir, une occupante mise en sécurité

23/03/2026

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

23/03/2026
Articles audio
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
   
 