Évreux : plainte pour diffamation en pleine campagne municipale, à quelques heures du second tour

Le candidat Samuel Brigantino annonce saisir la justice après la diffusion de messages qu’il juge mensongers, visant à nuire à son image et à celle de son entreprise.



Une plainte pour diffamation a été déposée à Évreux dans un contexte de campagne électorale déjà tendu. En cause, l’envoi massif de SMS mettant en cause la probité de Samuel Brigantino, tête de liste « Évreux en mouvement ».



Dans un communiqué, l’intéressé affirme que ces messages, diffusés ces dernières heures, s’appuient sur des accusations qu’il qualifie de mensongères. Il dénonce une manœuvre visant à influencer le scrutin, en appelant explicitement à voter pour un autre candidat.



« Depuis 24 heures, une nouvelle attaque a été orchestrée dans le but de nuire à mon image, ainsi qu'à celle de mon entreprise et de ses 250 salariés. Cette campagne se matérialise par l'envoi massif de messages incitant à voter pour Guy Lefrand, en s'appuyant sur des accusations mensongères », écrit en substance Samuel Brigantino.