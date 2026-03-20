Évreux : plainte pour diffamation en pleine campagne municipale, à quelques heures du second tour

Selon Samuel Brigantino, cette opération de communication constitue une atteinte directe à son honneur, mais aussi à celui de son entreprise et de ses salariés
Le candidat Samuel Brigantino annonce saisir la justice après la diffusion de messages qu’il juge mensongers, visant à nuire à son image et à celle de son entreprise.
Une plainte pour diffamation a été déposée à Évreux dans un contexte de campagne électorale déjà tendu. En cause, l’envoi massif de SMS mettant en cause la probité de Samuel Brigantino, tête de liste « Évreux en mouvement ».
Dans un communiqué, l’intéressé affirme que ces messages, diffusés ces dernières heures, s’appuient sur des accusations qu’il qualifie de mensongères. Il dénonce une manœuvre visant à influencer le scrutin, en appelant explicitement à voter pour un autre candidat.
« Depuis 24 heures, une nouvelle attaque a été orchestrée dans le but de nuire à mon image, ainsi qu'à celle de mon entreprise et de ses 250 salariés. Cette campagne se matérialise par l'envoi massif de messages incitant à voter pour Guy Lefrand, en s'appuyant sur des accusations mensongères », écrit en substance Samuel Brigantino.
Une plainte pour diffamation a été déposée à Évreux dans un contexte de campagne électorale déjà tendu. En cause, l’envoi massif de SMS mettant en cause la probité de Samuel Brigantino, tête de liste « Évreux en mouvement ».
Dans un communiqué, l’intéressé affirme que ces messages, diffusés ces dernières heures, s’appuient sur des accusations qu’il qualifie de mensongères. Il dénonce une manœuvre visant à influencer le scrutin, en appelant explicitement à voter pour un autre candidat.
« Depuis 24 heures, une nouvelle attaque a été orchestrée dans le but de nuire à mon image, ainsi qu'à celle de mon entreprise et de ses 250 salariés. Cette campagne se matérialise par l'envoi massif de messages incitant à voter pour Guy Lefrand, en s'appuyant sur des accusations mensongères », écrit en substance Samuel Brigantino.
Une campagne jugée « déloyale »
Selon Samuel Brigantino, cette opération de communication constitue une atteinte directe à son honneur, mais aussi à celui de son entreprise et de ses salariés. Il estime que ces méthodes « n’ont pas leur place dans un débat démocratique digne de ce nom ».
« Le respect des personnes et de la vérité doit rester au cœur de l'engagement public ».
Le candidat annonce avoir décidé de saisir la justice afin de faire toute la lumière sur l’origine de ces envois. L’identification des auteurs et des éventuels commanditaires apparaît désormais au cœur de la procédure engagée.
« Le respect des personnes et de la vérité doit rester au cœur de l'engagement public ».
Le candidat annonce avoir décidé de saisir la justice afin de faire toute la lumière sur l’origine de ces envois. L’identification des auteurs et des éventuels commanditaires apparaît désormais au cœur de la procédure engagée.
A SAVOIR — Ce que dit la loi
La diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Elle peut être sanctionnée pénalement, notamment lorsqu’elle est commise dans un cadre public ou à large diffusion.
Au-delà de l’aspect judiciaire, cette affaire intervient à quelques jours d’échéances électorales sensibles. Elle illustre la montée des tensions locales et pose, une nouvelle fois, la question des dérives possibles dans les stratégies de campagne.
La diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Elle peut être sanctionnée pénalement, notamment lorsqu’elle est commise dans un cadre public ou à large diffusion.
Au-delà de l’aspect judiciaire, cette affaire intervient à quelques jours d’échéances électorales sensibles. Elle illustre la montée des tensions locales et pose, une nouvelle fois, la question des dérives possibles dans les stratégies de campagne.