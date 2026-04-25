Eure et Seine-Maritime : les principales brocantes et foires à tout ce dimanche 26 avril 2026

Des dizaines de manifestations attendent les chineurs dans l’Eure et la Seine-Maritime ce dimanche 26 avril. Vide-greniers de village, grandes foires à tout urbaines ou événements associatifs : voici la sélection des principaux rendez-vous à ne pas manquer.