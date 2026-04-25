Eure et Seine-Maritime : les principales brocantes et foires à tout ce dimanche 26 avril 2026

Les foires à tout, brocantes et autres vide grenier connaissent un immense succès dès que les beaux jours arrivent - photo d’archive infonormandie
Les amateurs de bonnes affaires auront de quoi remplir leur journée, d’autant que la météo, printanière, sera au rendez-vous. Plusieurs communes normandes accueillent ce dimanche des brocantes et foires à tout, avec parfois plus d’une centaine d’exposants annoncés.
Entre centre-ville animé, parkings transformés en marché aux trouvailles et rues investies par les stands, l’offre s’annonce variée des deux côtés de la Seine.
Entre centre-ville animé, parkings transformés en marché aux trouvailles et rues investies par les stands, l’offre s’annonce variée des deux côtés de la Seine.
Les principaux rendez-vous dans l’Eure
• Boulleville : vide-grenier au centre-bourg, de 6h à 19h.
• Conches-en-Ouche : foire à tout sur le parking de la gare.
• Clef Vallée d’Eure : vide-grenier place du village.
• Gravigny : foire à tout au complexe sportif.
• La Haye-Malherbe : foire à tout dans les rues autour de l’église.
• Bosroumois : foire à tout à la salle des fêtes Jean-Caillé.
• Château-sur-Epte : 3e foire à tout, route de Paris.
• Ecquetot : foire à tout, place de l'église, de 7h à 18h, sans réservation. Restauration sur place Plus d'infos : 06 66 16 33 33
• Conches-en-Ouche : foire à tout sur le parking de la gare.
• Clef Vallée d’Eure : vide-grenier place du village.
• Gravigny : foire à tout au complexe sportif.
• La Haye-Malherbe : foire à tout dans les rues autour de l’église.
• Bosroumois : foire à tout à la salle des fêtes Jean-Caillé.
• Château-sur-Epte : 3e foire à tout, route de Paris.
• Ecquetot : foire à tout, place de l'église, de 7h à 18h, sans réservation. Restauration sur place Plus d'infos : 06 66 16 33 33
Les rendez-vous à suivre en Seine-Maritime
• Rouen : foire à tout de la Calende, place de la Calende et rues voisines.
• Le Grand-Quevilly : grande foire à tout au stade.allée Salvadore- Allende, de 9h à 18h.
• Le Houlme : vide-grenier au parc municipal.
• Dieppe : vide-grenier des écoles Louis-de-Broglie.
• Les Loges : vide-grenier de 7h à 18h.
• Petiville : vide-grenier annuel de 7h à 18h.
• Boos : grand déballage derrière l’école de musique.
Où trouver les plus grosses manifestations ?
Pour ceux qui cherchent les grands rendez-vous du jour, plusieurs événements se distinguent par leur fréquentation habituelle ou le nombre d’exposants :
* Rouen – Foire à tout de la Calende
* Le Grand-Quevilly – Foire à tout
* Boulleville – Vide-grenier
* Les Loges – Vide-grenier
* Le Houlme – Vide-grenier
Conseils avant de partir
Les chineurs expérimentés privilégient généralement une arrivée entre 7h et 9h pour profiter du meilleur choix. Pour négocier, la fin de matinée ou le début d’après-midi reste souvent plus favorable.
• Le Grand-Quevilly : grande foire à tout au stade.allée Salvadore- Allende, de 9h à 18h.
• Le Houlme : vide-grenier au parc municipal.
• Dieppe : vide-grenier des écoles Louis-de-Broglie.
• Les Loges : vide-grenier de 7h à 18h.
• Petiville : vide-grenier annuel de 7h à 18h.
• Boos : grand déballage derrière l’école de musique.
Où trouver les plus grosses manifestations ?
Pour ceux qui cherchent les grands rendez-vous du jour, plusieurs événements se distinguent par leur fréquentation habituelle ou le nombre d’exposants :
* Rouen – Foire à tout de la Calende
* Le Grand-Quevilly – Foire à tout
* Boulleville – Vide-grenier
* Les Loges – Vide-grenier
* Le Houlme – Vide-grenier
Conseils avant de partir
Les chineurs expérimentés privilégient généralement une arrivée entre 7h et 9h pour profiter du meilleur choix. Pour négocier, la fin de matinée ou le début d’après-midi reste souvent plus favorable.
À SAVOIR
Les horaires et conditions d’accès peuvent évoluer selon la météo ou l’organisation locale. Il est conseillé de vérifier auprès des communes ou associations organisatrices avant déplacement.
Les horaires et conditions d’accès peuvent évoluer selon la météo ou l’organisation locale. Il est conseillé de vérifier auprès des communes ou associations organisatrices avant déplacement.