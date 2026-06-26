Canicule en Seine-Maritime : 42°C à Rouen, des orages violents attendus dès ce vendredi soir

Les conséquences sanitaires de la canicule continuent de s’aggraver. Jeudi, les Samu de Rouen et du Havre ont réalisé 232 interventions directement liées aux fortes chaleurs, contre 104 mercredi et 86 mardi. Les services d’urgence, en particulier au CHU de Rouen, ont enregistré une nette hausse de leur activité.



Les personnes âgées et les plus fragiles sont les principales victimes de déshydratations et de malaises nécessitant une prise en charge hospitalière.



Les restrictions décidées par le préfet restent en vigueur. Les interdictions des manifestations sportives en extérieur, de consommation et de vente d’alcool sur le domaine public sont prolongées jusqu’à la fin des vigilances rouge puis orange. Les interdictions de feux d’artifice, de travaux agricoles et forestiers aux heures les plus chaudes demeurent applicables jusqu’à vendredi soir.



Enfin, la préfecture renouvelle son appel à la prudence face au risque de noyade. Plusieurs interventions de secours ont encore eu lieu jeudi. Un jeune homme de 19 ans est décédé sur la base de loisirs de Jumièges. Les autorités rappellent qu’il est impératif de se baigner uniquement dans des zones surveillées, d’entrer progressivement dans l’eau afin d’éviter un choc thermique et de ne jamais laisser les jeunes enfants sans surveillance, même dans une faible profondeur d’eau.

