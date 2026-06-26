Canicule en Seine-Maritime : 42°C à Rouen, des orages violents attendus dès ce vendredi soir

Les services d’urgence, en particulier au CHU de Rouen, ont enregistré une nette hausse de leur activité, observe la préfecture - illustration
La Seine-Maritime a connu jeudi la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire. Le thermomètre a grimpé jusqu’à 42°C à Rouen, 40°C au Havre et 38°C à Dieppe, sous l’effet d’un vent d’est particulièrement chaud. La vigilance rouge canicule, en vigueur depuis mardi, est maintenue jusqu’à vendredi soir.
La nuit de jeudi à vendredi restera difficile avec des températures comprises entre 22 et 25°C. En journée, un vent d’ouest plus frais fera progressivement baisser le mercure : 24°C sur le littoral, 28°C au Havre et encore 34°C attendus à Rouen.
La nuit de jeudi à vendredi restera difficile avec des températures comprises entre 22 et 25°C. En journée, un vent d’ouest plus frais fera progressivement baisser le mercure : 24°C sur le littoral, 28°C au Havre et encore 34°C attendus à Rouen.
Des orages violents ce vendredi
La préfecture appelle à la vigilance face à une dégradation orageuse attendue à partir de vendredi soir. Des cellules orageuses pourraient remonter depuis la Manche et se poursuivre dans la nuit de vendredi à samedi puis samedi en journée.
Ces orages sont susceptibles d’être localement forts, avec de fortes pluies, des chutes de grêle et des rafales de vent soutenues.
Autre conséquence de cet épisode caniculaire, la pollution à l’ozone devrait toutefois s’atténuer. Grâce à des conditions météorologiques plus favorables, la procédure d’alerte est levée ce vendredi.
Ces orages sont susceptibles d’être localement forts, avec de fortes pluies, des chutes de grêle et des rafales de vent soutenues.
Autre conséquence de cet épisode caniculaire, la pollution à l’ozone devrait toutefois s’atténuer. Grâce à des conditions météorologiques plus favorables, la procédure d’alerte est levée ce vendredi.
Les secours fortement sollicités
Les conséquences sanitaires de la canicule continuent de s’aggraver. Jeudi, les Samu de Rouen et du Havre ont réalisé 232 interventions directement liées aux fortes chaleurs, contre 104 mercredi et 86 mardi. Les services d’urgence, en particulier au CHU de Rouen, ont enregistré une nette hausse de leur activité.
Les personnes âgées et les plus fragiles sont les principales victimes de déshydratations et de malaises nécessitant une prise en charge hospitalière.
Les restrictions décidées par le préfet restent en vigueur. Les interdictions des manifestations sportives en extérieur, de consommation et de vente d’alcool sur le domaine public sont prolongées jusqu’à la fin des vigilances rouge puis orange. Les interdictions de feux d’artifice, de travaux agricoles et forestiers aux heures les plus chaudes demeurent applicables jusqu’à vendredi soir.
Enfin, la préfecture renouvelle son appel à la prudence face au risque de noyade. Plusieurs interventions de secours ont encore eu lieu jeudi. Un jeune homme de 19 ans est décédé sur la base de loisirs de Jumièges. Les autorités rappellent qu’il est impératif de se baigner uniquement dans des zones surveillées, d’entrer progressivement dans l’eau afin d’éviter un choc thermique et de ne jamais laisser les jeunes enfants sans surveillance, même dans une faible profondeur d’eau.
Les personnes âgées et les plus fragiles sont les principales victimes de déshydratations et de malaises nécessitant une prise en charge hospitalière.
Les restrictions décidées par le préfet restent en vigueur. Les interdictions des manifestations sportives en extérieur, de consommation et de vente d’alcool sur le domaine public sont prolongées jusqu’à la fin des vigilances rouge puis orange. Les interdictions de feux d’artifice, de travaux agricoles et forestiers aux heures les plus chaudes demeurent applicables jusqu’à vendredi soir.
Enfin, la préfecture renouvelle son appel à la prudence face au risque de noyade. Plusieurs interventions de secours ont encore eu lieu jeudi. Un jeune homme de 19 ans est décédé sur la base de loisirs de Jumièges. Les autorités rappellent qu’il est impératif de se baigner uniquement dans des zones surveillées, d’entrer progressivement dans l’eau afin d’éviter un choc thermique et de ne jamais laisser les jeunes enfants sans surveillance, même dans une faible profondeur d’eau.