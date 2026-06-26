Un jeune homme de 19 ans se noie à la base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges

Un jeune homme de 19 ans a perdu la vie ce jeudi en fin d’après-midi à la base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges, près de Rouen, après avoir disparu sous la surface de l’eau dans le lac.
Les secours ont été engagés vers 17 heures. Seize sapeurs-pompiers sont intervenus aux côtés d’une équipe spécialisée en sauvetage aquatique. La victime a été retrouvée hors de la zone de baignade surveillée puis sortie de l’eau.
Les secours ont été engagés vers 17 heures. Seize sapeurs-pompiers sont intervenus aux côtés d’une équipe spécialisée en sauvetage aquatique. La victime a été retrouvée hors de la zone de baignade surveillée puis sortie de l’eau.
La tentative de réanimation échoue
Les secours ont immédiatement entrepris une réanimation cardiopulmonaire, mais leurs efforts sont restés vains. Le médecin du SAMU a constaté le décès du jeune homme sur les lieux, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
La base de Jumièges sera fermée toute la journée ce vendredi 26 juin..
Une enquête destinée à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame a été ouverte par la gendarmerie.
Ce nouveau drame intervient quelques jours seulement après deux autres noyades mortelles survenues dans l’Eure : celle d’un enfant de six ans à la piscine de Conches-en-Ouche et celle d’un jeune homme de 19 ans à la base de loisirs de Léry-Poses.
La base de Jumièges sera fermée toute la journée ce vendredi 26 juin..
Une enquête destinée à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame a été ouverte par la gendarmerie.
Ce nouveau drame intervient quelques jours seulement après deux autres noyades mortelles survenues dans l’Eure : celle d’un enfant de six ans à la piscine de Conches-en-Ouche et celle d’un jeune homme de 19 ans à la base de loisirs de Léry-Poses.