Eure. 1 200 caravanes attendues à Saint-Marcel au rassemblement évangélique des gens du voyage

Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, des mesures ont été prises par les services de l'État, via la préfecture, en concertation avec les collectivités locales :



Itinéraires spécifiques. La police nationale et la gendarmerie nationale ont établi des itinéraires à suivre pour accéder au site. Ces itinéraires seront communiqués aux participants dans le but de fluidifier les arrivées et les départs.



Fermeture de la RD73. Par mesure de sécurité, la RD73 qui sépare l'aire de grand passage du terrain privé sera fermée par le Conseil Départemental. Une déviation sera mise en place, l'accès restant possible pour les travaux agricoles et, le cas échéant, pour les services de secours.



Tarification et caution. Une tarification unique par caravane a été convenue par convention avec les représentants des gens du voyage. Cette tarification financera les consommations d'eau et d'électricité, ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les organisateurs déposeront une caution qui leur sera restituée à l'issue d'un état de lieux, une fois constaté le nettoyage du site.



La préfecture de l'Eure, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la police nationale seront en contact quotidien avec les organisateurs. Ils resteront également à l'écoute des élus locaux et des citoyens pour toute difficulté éventuelle.