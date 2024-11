Effondrement d’un mur de soutènement à Neuville-les-Dieppe : aucun blessé à déplorer

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur l’avenue de la République à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime), suite à l’effondrement, ce lundi matin vers 10 h 30, d’un mur de soutènement de 3 mètres de haut sur 12 mètres de long.



Sans attendre, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dépêché 14 sapeurs-pompiers, appuyés par cinq engins, incluant l’unité spécialisée en sauvetage, appui et recherche. Sur place, les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux et à une évaluation minutieuse de l’impact de l’effondrement sur les bâtiments situés à proximité.