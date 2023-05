Douze promeneurs bloqués par la marée au Trou à l’homme à Étretat

Une opération de secours et d’assistance a eu lieu ce samedi 27 mai en début d’après-midi au Trou à l’homme à Étretat (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers, alertés à 14h35, ont été amenés à secourir douze promeneurs bloqués par la marée montante.



L’opération de secours a été coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez qui a dépêché l'hélicoptère Dragon 76. Huit personnes piégées dans le trou à l'homme, ont été treuillées à bord de l’appareil et les quatre autres ont été récupérées par l’embarcation des sapeurs-pompiers. Les 12 victimes ont été déposées saines et sauves à terre.