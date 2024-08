Disparition inquiétante d'Elya, 13 ans, à Canteleu, près de Rouen : la police diffuse son signalement

Nouvelle disparition inquiétante au foyer de l'Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (Idefhi) ) de Canteleu, près de Rouen (Seine-Maritime). Elle a été signalée aujourd'hui mercredi auprès des services de police qui ont diffusé en fin de journée, un appel à témoins sur les réseaux sociaux.



L'adolescente recherchée se prénomme Elya, elle est âgée de 13 ans et n'a pas donné de ses nouvelles depuis ce mardi 6 août.



La jeune fille, qui serait en fugue, est de corpulence normale, mesure 1,69 m et a des cheveux longs, châtains foncés et les yeux noirs. Sa tenue vestimentaire est ignorée.



Toute personne disposant d'informations la concernant ou permettant de la localiser est priée de contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 et de demander le poste 811255 (en semaine) ou le 762594 '(la nuit et le week-end).



Avant elle, une autre très jeune fille du même âge, Mina, avait fugué de ce même foyer depuis le 25 juillet. Elle a été retrouvée hier soir en bonne santé.