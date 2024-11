Disparition inquiétante : Naël, 13 ans, est rentré au domicile familial à Rouen, il est en bonne santé

La police a lancé un appel à témoins pour disparition inquiétante d'un mineur. Naël, âgé de 13 ans, a disparu depuis lundi 4 novembre à Canteleu, près de Rouen (Seine-Maritime). L'adolescent a été vu pour la dernière fois le mercredi 6 novembre rue de la Croix d'Yonville à Rouen.



Selon le signalement diffusé par la police sur les réseaux sociaux, Naël est de corpulence normale et mesure 1,58 m. Il a les cheveux courts et roux, les yeux marron et porte des taches de rousseurs sur le visage.



Toute personne disposant d'informations le concernant est invitée à contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00



Le jeune homme avait déjà fugué au mois d'août dernier. Il n'avait pas donné de ses nouvelles pendant deux jours après avoir quitté le domicile familial à Rouen. Il avait été retrouvé sain et sauf.