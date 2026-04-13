Dieppe : positif à l'alcool et au cannabis, un conducteur de scooter intercepté après plusieurs infractions

Les faits se sont déroulés vers 20 heures, à l’intersection des avenues Jean-Jaurès et Gambetta. En surveillance dans ce secteur, une patrouille a repéré un conducteur de scooter adoptant un comportement particulièrement dangereux.
Selon les constatations des policiers, l’intéressé remontait une file de véhicules à l’arrêt, circulait à contresens et a grillé un feu rouge avant d’être intercepté.
Selon les constatations des policiers, l’intéressé remontait une file de véhicules à l’arrêt, circulait à contresens et a grillé un feu rouge avant d’être intercepté.
Positif à l'alcool et aux stupéfiants
Lors du contrôle, les dépistages ont mis en évidence un taux d’alcool de 0,90 mg par litre d’air expiré (1,80 g dans le sang). Le test de stupéfiants s’est également révélé positif au cannabis. Le conducteur a par ailleurs refusé de se soumettre au prélèvement salivaire.
Placé en garde à vue, le quadragénaire a ensuite été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Placé en garde à vue, le quadragénaire a ensuite été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).