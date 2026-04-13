Dieppe : positif à l'alcool et au cannabis, un conducteur de scooter intercepté après plusieurs infractions

Un homme de 42 ans a été interpellé dans la soirée du 11 avril à Dieppe alors qu'il circulait dangereusement en pleine circulation au guidon d'un scooter. Contrôlé par la police, il s’est révélé positif à l’alcool et aux stupéfiants.