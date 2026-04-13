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Dieppe : positif à l'alcool et au cannabis, un conducteur de scooter intercepté après plusieurs infractions


Lundi 13 Avril 2026 - 12:29

Un homme de 42 ans a été interpellé dans la soirée du 11 avril à Dieppe alors qu'il circulait dangereusement en pleine circulation au guidon d'un scooter. Contrôlé par la police, il s’est révélé positif à l’alcool et aux stupéfiants.




Dieppe : positif à l'alcool et au cannabis, un conducteur de scooter intercepté après plusieurs infractions
Les faits se sont déroulés vers 20 heures, à l’intersection des avenues Jean-Jaurès et Gambetta. En surveillance dans ce secteur, une patrouille a repéré un conducteur de scooter adoptant un comportement particulièrement dangereux.

Selon les constatations des policiers, l’intéressé remontait une file de véhicules à l’arrêt, circulait à contresens et a grillé un feu rouge avant d’être intercepté.

Positif à l'alcool et aux stupéfiants

Lors du contrôle, les dépistages ont mis en évidence un taux d’alcool de 0,90 mg par litre d’air expiré (1,80 g dans le sang). Le test de stupéfiants s’est également révélé positif au cannabis. Le conducteur a par ailleurs refusé de se soumettre au prélèvement salivaire.

Placé en garde à vue, le quadragénaire a ensuite été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).



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