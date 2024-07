Déville-lès-Rouen : un piéton fauché par une voiture dont le conducteur prend la fuite

Un automobiliste, impliqué dans un accident de la circulation, est activement recherché par la police.



Vendredi 5 juillet, vers 20 h 30, un piéton a été fauché par une voiture qui roulait à vive allure. Le conducteur du véhicule en cause ne s'est pas arrêté et a pris la fuite sans se préoccuper de l'état de la victime.



L'accident a eu lieu au niveau de l'arrêt de bus "Mairie de Déville", place François-Mitterrand à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Le jeune homme de 18 ans, traversait la chaussée, quand il a été percuté par le véhicule. Souffrant d'une fracture à la cheville gauche, il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier universitaire de Rouen.



Une enquête pour blessure involontaire et délit de fuite a été ouverte.